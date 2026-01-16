Pratiche di resistenza alla produttività | prova aperta con Ewa Dziarnowska al Lavatoio
Scopri le pratiche di resistenza alla produttività con l'incontro aperto condotto da Ewa Dziarnowska al Lavatoio. Un’occasione per esplorare metodi e riflessioni che, anche nei mesi più freddi, mantengono viva la tradizione teatrale di Santarcangelo e il suo Festival dei Teatri estivo. Un momento di confronto e approfondimento dedicato a chi desidera riflettere sul rapporto tra arte, lavoro e resistenza culturale.
La storica tradizione teatrale di Santarcangelo, da sempre protagonista con il Festival dei Teatri estivo, continua a anche nei mesi più freddi. Al centro delle attività invernali, il Teatro Il Lavatoio, spazio di sperimentazione artistica attivo tutto l'anno, ospita un calendario spettacoli ed. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Lotta alla burocrazia e pratiche più veloci, digitalizzate oltre 82mila pratiche di Perugia: i dati e opportunità
Leggi anche: "Culinaria. pratiche all’aria aperta": a Castelbuono la presentazione del Manifesto di Massimo Ricciardo
Pratiche di resistenza all’oppressione alla 13ª Biennale di Berlino - Curata da Zasha Colah (Mumbai, 1982), la mostra presenta una selezione di pratiche di resistenza e reinvenzione culturale in contesti di repressione e censura, coinvolgendo 60 “artistic positions” ... ilsole24ore.com
Finitura leggermente satinata per una maggiore resistenza. Ecco il segreto della pittura Eggshell di Fleur Paint! È ideale per chi cerca superfici eleganti ma anche pratiche. Ecco le sue principali caratteristiche: finitura guscio d'uovo leggermente satinata; - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.