Pratiche di resistenza alla produttività | prova aperta con Ewa Dziarnowska al Lavatoio

Scopri le pratiche di resistenza alla produttività con l'incontro aperto condotto da Ewa Dziarnowska al Lavatoio. Un’occasione per esplorare metodi e riflessioni che, anche nei mesi più freddi, mantengono viva la tradizione teatrale di Santarcangelo e il suo Festival dei Teatri estivo. Un momento di confronto e approfondimento dedicato a chi desidera riflettere sul rapporto tra arte, lavoro e resistenza culturale.

