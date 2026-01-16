Poste le confezioni ecosostenibili Milano – Cortina

Poste Italiane ha introdotto le nuove confezioni ecosostenibili per le spedizioni, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Questa iniziativa, avviata tra Milano e Cortina, si inserisce nel più ampio impegno dell’azienda per promuovere pratiche più sostenibili. Dal 16 gennaio 2026, le spedizioni di Poste si distinguono per un approccio più responsabile, mantenendo alta qualità e affidabilità.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Le spedizioni di Poste Italiane sono sempre più ecosostenibili e rispettose dell'ambiente. In 30 uffici postali della provincia di Arezzo è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner. Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori fondamentali come l'eccellenza, l'inclusione, la sostenibilità e il senso di comunità, che da sempre guidano l'azione di Poste Italiane.

Poste Italiane sempre più green in provincia di Firenze - friendly è disponibile in 76 uffici postali ed è ispirata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano- firenzetoday.it

Poste Italiane: imballaggi ecosostenibili in cartone riciclato per un futuro più verde. - Friendly di Poste Italiane ROMA (ITALPRESS) – Poste Italiane sta progressivamente orientando le sue spedizioni verso un modello sempre più ... sicilianews24.it

