Porti Portelli Rct | Civitavecchia cresce grazie a investimenti e lavoro di squadra

Civitavecchia ha registrato un aumento del traffico crocieristico nel 2025, risultato di investimenti strategici e di un lavoro di squadra coordinato. Questi dati testimoniano un percorso di sviluppo che mira a rafforzare il ruolo del porto come punto di riferimento nel settore. La crescita sostenibile e l’efficienza sono stati al centro di questa evoluzione, contribuendo a valorizzare le potenzialità del territorio e a promuovere un comparto in continua espansione.

Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - "I numeri record del traffico crocieristico registrati a Civitavecchia nel 2025 sono il risultato di un percorso costruito nel tempo. Il lavoro che ci ha portato a questi risultati nasce nel 2007, quando Roma Cruise Terminal ha avviato la propria attività nel porto di Civitavecchia". Lo ha dichiarato John Portelli, direttore generale della Roma Cruise Terminal (Rct), intervenendo alla conferenza di presentazione dei dati delle crociere e delle prospettive di sviluppo del comparto, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale al Molo Vespucci. Portelli ha evidenziato come la crescita sia stata possibile grazie a un "lavoro di squadra che ha coinvolto Autorità di Sistema Portuale, istituzioni, agenzie e l'intero cluster portuale.

Porti, Portelli (Rct): "I numeri record di Civitavecchia nascono da un percorso iniziato nel 2007" - 'I numeri record del traffico crocieristico registrati a Civitavecchia nel 2025 sono il risultato di un percorso costruito nel tempo e di un lavoro di squadra che ha coinvolto Autorità di Sistema Port ... msn.com

CIVITAVECCHIA SEGNA IL NUOVO RECORD ASSOLUTO IN ITALIA: OLTRE 3,5 MILIONI DI PASSEGGERI NEL 2025 - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale registra nel 2025 un nuovo risultato ... ilnautilus.it

