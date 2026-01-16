Porti | Civitavecchia primo scalo crocieristico d’Italia oltre 3,5 milioni passeggeri in 2025

Civitavecchia, primo scalo crocieristico in Italia, si conferma come punto di riferimento per il settore, prevedendo oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025. La sua crescita sostenuta ha consolidato la posizione di leadership nel panorama nazionale e contribuisce a rafforzare la reputazione del porto a livello europeo, offrendo infrastrutture moderne e servizi di qualità.

Civitavecchia continua a rafforzare la sua posizione di leader tra i porti crocieristici italiani, conquistando anche un posto di rilievo a livello europeo. Nel corso dell’anno 2025, nello scalo portuale sono transitati oltre 3,5 milioni di passeggeri, precisamente 3.556.559, segnando un incremento del 2,81 per cento rispetto ai 3.459.184 passeggeri registrati nel 2024. Questo dato, reso noto dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, rappresenta un nuovo record assoluto per il sistema portuale italiano. Tale risultato non solo consolida il primato già detenuto lo scorso anno dal Porto di Roma, ma sottolinea anche il ruolo strategico di Civitavecchia nel panorama globale delle crociere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Porti: Civitavecchia primo scalo crocieristico d’Italia, oltre 3,5 milioni passeggeri in 2025 Leggi anche: Porti, Latrofa (AdSP): "Crociere record a Civitavecchia, 3,55 milioni di passeggeri nel 2025" Leggi anche: Crociere, Civitavecchia segna record in Italia: oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Porto di Civitavecchia, traffici in leggera crescita nei primi 9 mesi del 2025; Tassa sui crocieristi: Civitavecchia sposa la linea di Genova con la quale avvia una vertenza nazionale; Genova e Civitavecchia chiedono ristori per i Comuni portuali; ’PortArgentario’, numeri in crescita. Nel 2026 arriveranno 80 navi. Porti: Civitavecchia primo scalo crocieristico d’Italia, oltre 3,5 milioni passeggeri in 2025 - Civitavecchia continua a rafforzare la sua posizione di leader tra i porti crocieristici italiani, conquistando anche un posto di rilievo a livello ... romadailynews.it Crociere, Civitavecchia segna record in Italia: oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025 - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale registra nel 2025 un nuovo risultato storico per il traffico crocieristico. adnkronos.com

Porti, nuovi record Civitavecchia: prospettiva oltre 3,5 mln passeggeri in 2025 - La prospettiva di un nuovo record assoluto con il superamento della soglia dei 3,5 milioni di passeggeri nel 2025 conferma il ruolo centrale del porto di Civitavecchia nel ... notizie.tiscali.it

Genova ha aperto la strada e Civitavecchia concorda con il capoluogo ligure sul tema della tassa dei crocieristi. Entrambi i comuni coinvolgeranno l'ANCI per avviare un percorso che porti ad una misura uguale per tutti i porti italiani dove attraccano le navi da - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.