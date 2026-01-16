Il 21 gennaio 2026, Porta a Porta celebra i suoi 30 anni di trasmissione su Rai1. Il programma condotto da Bruno Vespa, punto di riferimento per l’approfondimento politico e sociale, si prepara a un appuntamento speciale in prima serata, con ospiti e anticipazioni. Un traguardo importante per un format che ha accompagnato il pubblico italiano nel corso di tre decenni, mantenendo la sua attenzione sull’attualità e i temi di interesse pubblico.

Tutto pronto per il compleanno di Porta a Porta. Il noto programma tv condotto da Bruno Vespa il prossimo 21 gennaio 2026, festeggerà 30 anni di messa in onda. E lo farà con una puntata speciale dal titolo “30 anni della nostra vita”. Vediamo insieme cosa prevederà lo speciale. Speciale Porta a Porta per festeggiare i 30 anni su Rai1: quando in tv, ospiti e anticipazioni. “All’inizio temevamo di non arrivare a sei mesi. Direi che quel traguardo è stato brillantemente superato” – A raccontarlo è lo stesso conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Porta a Porta “compie” 30 anni con uno speciale in prima serata su Rai1: quando in tv, ospiti e anticipazioni

Leggi anche: L’Eredità ‘Gran Galà di Telethon’ 2025 in prima serata su Rai1: quando in tv, ospiti e concorrenti vip

Leggi anche: Stanotte a Torino, lo speciale di Alberto Angela su Rai1: quando in tv e ospiti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Porta a Porta» compie 30 anni: su Rai Uno puntata speciale del programma di Bruno Vespa; Tineco al CES 2026 porta il concetto di casa moderna oltre la tecnologia; EEA il Ristorante che porta l’antico nome di Ponza; Fine Giubileo, Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della basilica di San Pietro. FOTO.

Porta a Porta “compie” 30 anni con uno speciale in prima serata su Rai1: quando in tv, ospiti e anticipazioni - Uno speciale Porta a Porta su Rai1 per festeggiare i 30 anni di uno dei programmi che ha fatto la storia della tv italiana ... superguidatv.it