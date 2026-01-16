Ponte sullo Stretto Wwf | Un commissario straordinario sarebbe l' ennesima forzatura

Il WWF critica la possibile nomina di un commissario straordinario per il Ponte sullo Stretto, definendola un’ulteriore forzatura. Secondo l’organizzazione, questa decisione rappresenta un passaggio complicato e poco lineare in un procedimento già segnato da molteplici difficoltà e incertezze. La questione del Ponte rimane al centro del dibattito pubblico, evidenziando la complessità e le criticità di un progetto ancora lontano da una fase definita.

“La notizia che sta circolando circa la possibile nomina di un commissario di governo per il Ponte sullo Stretto di Messina è sorprendente: si tratterebbe dell’ennesimo pasticcio per una procedura che sta collezionando il record di pasticci”. Così il Wwf che in una nota aggiunge: " Alla luce delle problematiche emerse rispetto l’applicazione della normativa comunitaria e nazionale, sia ambientale che relativa a concorrenza e appalti, non si capisce quali poteri possano essere legittimamente attribuiti ad un commissario straordinario per derogarvi. Inoltre di certo non esiste Commissario che possa risolvere questione di merito relative ai test, alle verifiche e alle analisi dell’opera sugli aspetti sismici e strutturali oltre che ambientali e naturalistici che sono ancora in corso anche a seguito delle prescrizioni della Commissione VIA. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

