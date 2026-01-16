Ponte Salvini rivendica il commissariamento | Ciucci l' ho nominato io per accelerare l' iter
Il dibattito sul Ponte di Genova si riaccende con le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini, che rivendica il commissariamento e conferma di aver nominato Ciucci per accelerare i lavori. Le polemiche si intensificano con le indiscrezioni sulla bozza del decreto legge Infrastrutture, evidenziando ancora una volta le complessità e le tensioni legate alle procedure e alle decisioni sulla gestione dell’opera.
Anno nuovo, polemiche nuove legate al Ponte. Da ieri il dibattito è tornato a farsi caldo dopo le indiscrezioni che trapelano dalla bozza del decreto legge Infrastrutture. Il governo ha in mente di far gestire l'iter per la grande opera a due commissari per superare le criticità evidenziate dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Ponte, Ciucci e Isi commissari. Svolgeranno i compiti di Salvini - Il primo dovrà far ripartire il progetto e rassicurare la Corte dei conti, il secondo realizzerà le opere ferroviarie complementari. repubblica.it
Ponte sullo stretto, il giorno nero: decreto bocciato e fondi rinviati - Bocciato nuovamente dalla Corte dei conti, mentre il governo è costretto a far slittare le somme impegnate quest’anno per la sua realizzazione al 2033, ... repubblica.it
Salvini: “Ponte sullo Stretto si farà senza una nuova gara”/ “Penale del 4% in caso di stop ai lavori” - Matteo Salvini resta ottimista sul Ponte sullo Stretto di Messina, nonostante il recente stop della Corte dei conti alla delibera del Cipess, organo che in Italia approva i grandi investimenti ... ilsussidiario.net
Ponte sullo Stretto, “Salvini e Meloni lasciano a Ciucci cerino in mano di un’opera che non si farà mai” la tesi di Santillo --> https://www.teleone.it/2026/01/16/ponte-sullo-stretto-santillo-salvini-e-meloni-lasciano-a-ciucci-cerino-in-mano-di-unopera-che-non - facebook.com facebook
L'Inno al Ponte per Salvini scritto dal paroliere di Iglesias, Gianni Belfiore. "Treni su, navi giù". "Ho scritto il testo, sarà nello spot per il Ponte, ne ho parlato con l'ad Ciucci". Di @GinevraLeganza x.com
