Ponte Salvini rivendica il commissariamento | Ciucci l' ho nominato io per accelerare l' iter

16 gen 2026

Il dibattito sul Ponte di Genova si riaccende con le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini, che rivendica il commissariamento e conferma di aver nominato Ciucci per accelerare i lavori. Le polemiche si intensificano con le indiscrezioni sulla bozza del decreto legge Infrastrutture, evidenziando ancora una volta le complessità e le tensioni legate alle procedure e alle decisioni sulla gestione dell’opera.

Anno nuovo, polemiche nuove legate al Ponte. Da ieri il dibattito è tornato a farsi caldo dopo le indiscrezioni che trapelano dalla bozza del decreto legge Infrastrutture. Il governo ha in mente di far gestire l'iter per la grande opera a due commissari per superare le criticità evidenziate dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

