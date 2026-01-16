Ponte delle Grazie manca ancora il progetto

Il Ponte delle Grazie è ancora in attesa di un progetto definitivo. Nei prossimi giorni si svolgerà un incontro tra Sogesid, società interministeriale, e i rappresentanti della municipalità. L’obiettivo è discutere le prossime fasi e definire gli interventi necessari per il miglioramento strutturale dell’opera. Restano quindi da attendere ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo del progetto e sui tempi di realizzazione.

Un incontro tra Sogesid, la società interministeriale e i rappresentanti della municipalità è in calendario a stretto giro. E dovrebbe trattarsi del giorno in cui l'Amministrazione locale potrebbe incontrare i professionisti incaricati di realizzare il progetto d'intervento sul Ponte delle Grazie di Faenza. Questo almeno è l'auspicio che arriva da Palazzo Manfredi in seguito alle riunioni precedenti, tra cui quella del 5 dicembre alla presenza del Commissario Curcio, ed anche alle recenti dichiarazioni di Roberto Mantovanelli, presidente di Sogesid. La settimana scorsa infatti nel corso dell'inaugurazione della nuova palestra di Sant'Agata, Mantovanelli aveva esplicitato alcuni termini temporali riguardo al Ponte delle Grazie: l'affidamento entro fine febbraio, la progettazione, in quanto si tratta di un intervento oggettivamente complesso, entro la fine del 2026 e la gara entro la fine del 2027.

