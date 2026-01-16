Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Per rivedere l'ultima puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino su Canale 5, è possibile seguire la replica disponibile online e in televisione. La trasmissione viene trasmessa nel pomeriggio e si può consultare attraverso i servizi di streaming o sui siti ufficiali di Mediaset. Ecco come e dove trovare la puntata in modo semplice e senza complicazioni.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 16 Gennaio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 16 Gennaio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

