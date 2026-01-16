Polizia arrestati due cittadini stranieri a Campo di Marte

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato due cittadini stranieri a Campo di Marte, nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, avvenuto il 16 gennaio 2026, si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione della criminalità nella zona, garantendo maggiore sicurezza per la comunità locale.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Contrasto allo spaccio di sostanz e stupefacenti. L a Polizia di Stato procede all'arresto di due cittadini stranieri in zona Campo di Marte. Personale della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, nel corso di un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e crimine diffuso, ha proceduto all'arresto di due cittadini stranieri sorpresi in piena flagranza nell'attività di spaccio di droga. In particolare, gli operatori della Squadra Mobile, nell' area di Campo di Marte n otavano un soggetto, rivelatosi essere di nazionalità senegalese, effettuare un breve scambio con un uomo, italiano, proprio all'interno del parco.

