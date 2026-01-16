Politiche europee sul cancro | l' Irst promuove a Bruxelles il manifesto per la salute digitale e l’assistenza oncologica

L’IRST presenta a Bruxelles il primo “Manifesto Europeo per la Salute Digitale e l’Assistenza Oncologica”. Questo documento mira a trasformare le evidenze scientifiche in politiche concrete, favorendo un miglioramento sostenibile nella cura del cancro. L’iniziativa si inserisce nelle politiche europee volte a potenziare l’assistenza oncologica attraverso innovazioni digitali, con l’obiettivo di garantire benefici duraturi ai cittadini europei.

