Politica divisa su Kiev. Meloni a Tokyo

L’Italia conferma il suo sostegno all’Ucraina, approvando in Parlamento una risoluzione che impegna il governo a proseguire l’aiuto militare a Kiev. Nonostante le divisioni politiche interne, la decisione riflette la volontà di mantenere una posizione di supporto stabile e coerente. Nel contesto internazionale, mentre Meloni si trova a Tokyo, il paese ribadisce il suo coinvolgimento in un tema di grande rilevanza politica e strategica.

Per l’Ucraina l’Italia conferma il suo sostegno militare. Nonostante le tensioni nella maggioranza il Parlamento approva la risoluzione che impegna il governo a continuare ad aiutare Kiev. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

