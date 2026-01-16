Politica divisa su Kiev Meloni a Tokyo

L’Italia conferma il suo sostegno all’Ucraina, approvando in Parlamento una risoluzione che impegna il governo a proseguire l’aiuto militare a Kiev. Nonostante le divisioni politiche interne, la decisione riflette la volontà di mantenere una posizione di supporto stabile e coerente. Nel contesto internazionale, mentre Meloni si trova a Tokyo, il paese ribadisce il suo coinvolgimento in un tema di grande rilevanza politica e strategica.

Per l'Ucraina l'Italia conferma il suo sostegno militare. Nonostante le tensioni nella maggioranza il Parlamento approva la risoluzione che impegna il governo a continuare ad aiutare Kiev. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

Manovra e decreto armi per Kiev, Donzelli: "La maggioranza è compatta e Meloni in grado di fare sintesi. Divergenze nella Lega" - Non votiamo in modo difforme, al contrario delle opposizioni" "Solo normali velature di opinione diverse. affaritaliani.it

Ucraina, governo Meloni ai limiti della supercazzola: armi a Kiev, ma a scopo benefico - “Se un’arma viene usata per impedire a un’altra arma di cadere in un ospedale ha un ruolo positivo”, chiosa Crosetto per blandire la Lega ... msn.com

