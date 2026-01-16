Poggibonsi | la stangata del giudice sportivo! Squalificati mister Consonni Borghi e Mdiaye

Il giudice sportivo ha deciso le sanzioni per la prossima partita del Poggibonsi, che si svolgerà domenica allo stadio Stefano Lotti contro il Siena alle 14:30. Mister Consonni, insieme a Borghi e Mdiaye, è stato squalificato, rendendo più complessa la gestione della squadra in vista di questa importante sfida.

Non avrà mister Consonni in panchina, il Poggibonsi in occasione della sfida con il Siena allo stadio Stefano Lotti in programma domenica con inizio alle 14,30. Una giornata di squalifica a carico dell’allenatore dei Leoni in seguito alla decisione del giudice sportivo, che ha fermato, sempre per un turno, anche Borghi e Ndiaye (nella foto). Defezioni con le quali fare i conti ad opera dei giallorossi, che ritrovano tra gli atleti a disposizione il giovane difensore Nobile, da tempo assente per infortunio. Non recupera, per il momento, in retroguardia Lorenzo Borri. Questo dunque in sintesi il quadro per i Leoni, in previsione della fase conclusiva della preparazione ad opera del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Poggibonsi: la stangata del giudice sportivo! Squalificati mister Consonni, Borghi e Mdiaye Leggi anche: Giudice Sportivo Serie A, stangata per Conte: le decisioni e gli squalificati del prossimo turno Leggi anche: Giudice sportivo. Mazzata alla Passatempese, mister out fino al 4 febbraio. Squalificati anche quattro atleti per le offese all’arbitro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Poggibonsi: la stangata del giudice sportivo! Squalificati mister Consonni, Borghi e Mdiaye. Poggibonsi: la stangata del giudice sportivo! Squalificati mister Consonni, Borghi e Mdiaye - Non avrà mister Consonni in panchina, il Poggibonsi in occasione della sfida con il Siena allo stadio Stefano Lotti ... sport.quotidiano.net

Esce di strada e finisce nell'argine del fiume Elsa alle porte di Colle Val d'Elsa. L'incidente è avvenuto stamani e ha provocato qualche disagio alla circolazione. Sul posto i vigili del fuoco #ColleValdElsa #Poggibonsi #Valdelsa #CronacaToscana #SS68 #Inci facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.