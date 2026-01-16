Pochi agenti penitenziari e turni massacranti | Fino a 14 ore senza cibo e cambi adeguati

Al carcere di Carinola, il personale di Polizia Penitenziaria affronta una situazione difficile, con turni fino a 14 ore senza pause adeguate o pasti sufficienti. La carenza di agenti e le condizioni di lavoro si traducono in un disagio significativo, evidenziando la necessità di interventi per migliorare la sicurezza e le condizioni di chi lavora e vive all’interno della struttura.

Situazione critica al carcere di Carinola, dove da anni il personale di Polizia Penitenziaria opera in condizioni definite "di assoluto disagio". Nella mattinata odierna il Segretario Generale dell'OSAPP, Leo Beneduci, insieme al Segretario Regionale Vincenzo Palmieri, si recheranno presso.

Aggressioni e turni massacranti: vite dimenticate degli agenti penitenziari - Agente di polizia penitenziaria: ovvero, all’occorrenza, anche un po’ psicologo, educatore, infermiere e talvolta mediatore culturale. avvenire.it

Carcere di Bergamo, otto aggressioni agli agenti in pochi giorni. Rotto il braccio a una donna - I rappresentanti della polizia penitenziaria: «Qui come una trincea» ... bergamo.corriere.it

