Pitti Uomo 2026 | chiude con 12.500 buyers Calano gli italiani stabili le presenze straniere

Si è conclusa oggi a Firenze la 109ª edizione di Pitti Immagine Uomo, che ha registrato circa 12.500 buyer provenienti da tutto il mondo. Rispetto alle precedenti edizioni, si osserva una diminuzione delle presenze italiane, mentre quelle straniere si sono mantenute stabili. La manifestazione, punto di riferimento per la moda maschile internazionale, conferma il suo ruolo di avvio della stagione delle fiere di settore.

FIRENZE – Ha chiuso oggi, 16 gennaio 2026, a Firenze l’edizione 109 di Pitti Immagine Uomo, Fiera che apre la stagione dei grandi appuntamenti internazionali della moda maschile. Compratori esteri al gran completo, confermati i numeri del 2025. Circa 12.500 i compratori intervenuti e quasi 19.000 visitatori totali. Soddisfazione e grande energia tra i 758 espositori, veri trascinatori del salone. ”Un Pitti Uomo in cui si è percepita un’atmosfera bella e dinamica, che inietta positività a tutto il sistema”, dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. ”In questi giorni ho visto, ascoltato, parlato con tanti nostri espositori, i veri artefici del successo di Pitti Uomo (758 collezioni di moda e accessori maschili, inclusi i marchi di fragranze protagonisti della novità Hi Beauty dedicata alla profumeria di ricerca), che hanno espresso grande soddisfazione per i buyer che hanno incontrato: tutti di grande qualità, le insegne più importanti arrivate sia dai mercati di riferimento sia dai nuovi scenari. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

