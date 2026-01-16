Pisacane alla vigilia di Cagliari Juve | La sconfitta col Genoa è stata severa ma ho visto le classiche facce…Contro la Juventus sto pensando a questa cosa

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, l’allenatore del Cagliari, Pisacane, ha commentato la recente sconfitta con il Genoa, definendola severa ma evidenziando le reazioni dei giocatori. In conferenza stampa, ha condiviso le sue riflessioni e le strategie in vista della partita, sottolineando l’importanza di affrontare la gara con attenzione e determinazione.

GENOA E INFERMERIA – «Quando si perde non è mai bello, ci sono cose da rivedere, l’abbiamo fatto. Ad essere onesti ci è andata bene, abbiamo avuto leggerezze negli ultimi due gol, cose che non saprei come allenare: sono situazioni di campo. Sono errori di squadra come il non accorciare su Frendrup, eravamo piazzati male nel caso del terzo gol. Mina sta cercando di riprendere la sua forma migliore, a volte si rischia di metterlo in campo perché ha bisogno di giocare. Le scelte si fanno in base all’avversario, può giocare dal primo minuto contro la Juventus». REAZIONE DEI GIOCATORI E CENTESIMA CONTRO LA JUVENTUS – «Non fa piacere perdere, dopo una sconfitta non siamo mai felici, ho visto le classiche facce. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

