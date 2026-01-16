Pisacane alla vigilia di Cagliari Juve | La sconfitta col Genoa è stata severa ma ho visto le classiche facce…Contro la Juventus sto pensando a questa cosa
Alla vigilia della sfida contro la Juventus, l’allenatore del Cagliari, Pisacane, ha commentato la recente sconfitta con il Genoa, definendola severa ma evidenziando le reazioni dei giocatori. In conferenza stampa, ha condiviso le sue riflessioni e le strategie in vista della partita, sottolineando l’importanza di affrontare la gara con attenzione e determinazione.
GENOA E INFERMERIA – «Quando si perde non è mai bello, ci sono cose da rivedere, l’abbiamo fatto. Ad essere onesti ci è andata bene, abbiamo avuto leggerezze negli ultimi due gol, cose che non saprei come allenare: sono situazioni di campo. Sono errori di squadra come il non accorciare su Frendrup, eravamo piazzati male nel caso del terzo gol. Mina sta cercando di riprendere la sua forma migliore, a volte si rischia di metterlo in campo perché ha bisogno di giocare. Le scelte si fanno in base all’avversario, può giocare dal primo minuto contro la Juventus». REAZIONE DEI GIOCATORI E CENTESIMA CONTRO LA JUVENTUS – «Non fa piacere perdere, dopo una sconfitta non siamo mai felici, ho visto le classiche facce. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Nicola torna sulla sconfitta contro la Juventus: cosa ha detto sul KO per 2-1 con i bianconeri di Spalletti alla vigilia del match col Pisa!
Leggi anche: “L’idea di avvicinarmi alla morte è proprio fastidiosa. Ho tanti progetti, mi sto divertendo ma ci sto pensando. Ho dipendenze affettive”: lo rivela Loredana Bertè
Cagliari, due giorni alla sfida alla Juventus: Mina regolarmente in gruppo; Pronostici Serie A, Cagliari Juventus: analisi, formazioni e quote; Juve-Cremonese e Genoa-Cagliari oggi: formazioni, dove vederla in streaming e in tv; Cagliari Juventus, si prospetta una sfida delicata. A chi si affiderà Pisacane? Il punto.
Conferenza stampa Pisacane: «Mina può giocare dal primo minuto. Stiamo ragionando per degli innesti a centrocampo. Su Luvumbo…» - Conferenza stampa Pisacane: l’allenatore del Cagliari presenta la partita dell’Unipol Domus contro la Juventus di Luciano Spalletti Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza st ... cagliarinews24.com
Probabile formazione Cagliari Juventus: le ipotesi legate all’undici iniziale. Cosa filtra - Le presunte scelte dei due tecnici Ci troviamo alla vigilia di Cagliari Juventus, gara alquanto delicata ... cagliarinews24.com
Cagliari verso la Juve: rifinitura mattutina e conferenza di Pisacane. Mina da ieri in gruppo - Alla Unipol Domus si avvicina il big match di domani sera: i rossoblù intensificano il lavoro ad Assemini. calciocasteddu.it
Dallo Stadio Ferraris, la vigilia di Genoa-Cagliari. Le ultime con Laura Rovellini e Carlo Danani #genoa #cagliari #genoacagliari #pisacane #derossi #salvezza #seriea youtube.com/live/OsEbkbewU… via @YouTube x.com
Centotrentuno.com. . GENOA-CAGLIARI, LA VIGILIA | Commenta con noi le ultime in vista della gara del Ferraris tra i liguri di De Rossi e i rossoblù di Pisacane - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.