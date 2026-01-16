Pisa Sporting Club dietrofront di Joao Pedro | Resto in Messico

Joao Pedro ha annunciato di rimanere in Messico, mettendo fine alle speculazioni sul suo futuro con Pisa Sporting Club. L'attaccante ha espresso gratitudine alla società e a tutte le persone coinvolte nella trattativa, sottolineando il rispetto e la professionalità dimostrati. Questa decisione chiude un capitolo e definisce il suo percorso attuale, confermando la volontà di proseguire la carriera nel club messicano.

"Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed è una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà". Con queste parole affidate a Instagram l'ex Cagliari Joao Pedro rifiuta al fotofinish il passaggio alla società nerazzurra e resta in Messico all'Atletico San Luis. Colpo di scena quindi nella trattativa con il Pisa che era praticamente pronto a pagare la clausola rescissoria di 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

