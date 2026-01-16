Pisa Sporting Club dietrofront di Joao Pedro | Resto in Messico
Joao Pedro ha annunciato di rimanere in Messico, mettendo fine alle speculazioni sul suo futuro con Pisa Sporting Club. L'attaccante ha espresso gratitudine alla società e a tutte le persone coinvolte nella trattativa, sottolineando il rispetto e la professionalità dimostrati. Questa decisione chiude un capitolo e definisce il suo percorso attuale, confermando la volontà di proseguire la carriera nel club messicano.
"Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed è una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà". Con queste parole affidate a Instagram l'ex Cagliari Joao Pedro rifiuta al fotofinish il passaggio alla società nerazzurra e resta in Messico all'Atletico San Luis. Colpo di scena quindi nella trattativa con il Pisa che era praticamente pronto a pagare la clausola rescissoria di 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Calciomercato Pisa, niente Joao Pedro! Il giocatore resta in Messico: «Ringrazio il Pisa ma resto qui»
Leggi anche: Trovato l’accordo per Joao Pedro, poi il dietrofront. Il Pisa è infuriato
Pisa Sporting Club, dietrofront di Joao Pedro: Resto in Messico; Trovato l’accordo per Joao Pedro, poi il dietrofront. Il Pisa è infuriato.
Pisa Sporting Club, dietrofront di Joao Pedro: "Resto in Messico" - Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. pisatoday.it
Trovato l’accordo per Joao Pedro, poi il dietrofront. Il Pisa è infuriato - Intanto è chiusa la trattativa per Loyola: 5,5 milioni più quattro ... msn.com
Gilardino: “Non esiste un tabù-Arena; dobbiamo pensare in positivo” Il Pisa Sporting Club si prepara ad aprire domani (Cetilar Arena, ore 20.45) assieme all’Atalanta il programma della 21esima giornata della Serie A EniLive. Un match che il tecnico nerazzurr - facebook.com facebook
Il @PisaSC sta definendo il ritorno in Italia di Joao Pedro. Si tratta anche per Filip Stojikovic x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.