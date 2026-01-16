Pisa Corrado sul ritorno di Lucca | Fantacalcio Joao Pedro? Chiusa una porta

Corrado, dirigente del Pisa, commenta il ritorno di Lucca, sottolineando che con l’addio di Joao Pedro si chiude un capitolo importante. Mentre si avvicina il calcio d’inizio della sfida contro l’Atalanta, l’attenzione è rivolta alle strategie della squadra e alle novità in vista della partita, che si prospetta ricca di spunti e confronti tecnici.

Pisa, 16 gennaio 2026 – Mancano pochi istanti al fischio d'inizio della partita del Pisa contro l'Atalanta. Sul prato della Cetilar Arena l'amministratore delegato del club Giovanni Corrado è stato ospite in collegamento su Sky Sport. Tante le domande sul calciomercato a riguardo. Sui giocatori già arrivati, Bozhinov e Durosinmi, ha risposto: "Li riteniamo talentuosi, giovani ma pronti per giocare". Mentre, sulla questione Joao Pedro, con il calciatore che prima aveva accettato l'offerta poi rifiutato, Corrado ha dichiarato: "Il progetto viene prima del risultato, lo abbiamo dimostrato negli anni.

