Pisa-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Pisa e Atalanta si svolgerà venerdì 16 gennaio, nella 21ª giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e in streaming, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire la gara. Di seguito, verranno forniti orario, probabili formazioni e tutte le informazioni utili per assistere alla sfida.

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. Oggi, venerdì 16 gennaio, la Dea affronta il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 21esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Torino alla New Balance Arena, mentre quella di Gilardino ha pareggiato contro l'Udinese per 2-2 dell'ultimo turno di campionato. La sfida tra Pisa e Atalanta è in programma oggi, venerdì 16 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

