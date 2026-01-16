La partita Pisa-Atalanta, valida per la 17ª giornata di Serie A, si disputa venerdì 16 gennaio alle 20:45 al Cetilar Arena. Di seguito, le modalità per seguire la diretta streaming gratuita di questo incontro, che apre la seconda parte del campionato. Un’occasione per seguire in tempo reale le sorti delle due squadre in un match importante per la classifica.

Il campionato di Serie A riparte senza pause: oggi, venerdì 16 gennaio, alle 20:45, al Cetilar Arena va in scena Pisa-Atalanta, anticipo che inaugura la 17ª giornata dopo la chiusura dei recuperi. Da una parte una squadra in cerca di punti salvezza, dall’altra una Dea lanciata e decisa a non rallentare la propria corsa. Pisa a caccia di ossigeno, Gilardino tra emergenze e fiducia. Il Pisa arriva all’appuntamento con un bilancio recente complicato e la necessità di muovere la classifica. La squadra guidata da Alberto Gilardino ha raccolto poco nelle ultime settimane, ma in casa ha spesso mostrato un volto più solido. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Pisa-Atalanta in streaming gratis: diretta di Serie A Live

Leggi anche: Atalanta-Fiorentina streaming gratis: la diretta live di Serie A

Leggi anche: Pisa-Inter streaming gratis: la Serie A in diretta Live

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pisa - Atalanta in Diretta Streaming | IT; Pisa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Pisa-Atalanta di serie A di oggi in tv e in streaming.

Pisa-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nell'anticipo della 21ª giornata i toscani di Alberto Gilardino ospitano alla Cetilar Arena la Dea di Raffaele Palladino ... tuttosport.com