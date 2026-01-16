Pisa-Atalanta | dove vederla in streaming gratis

Puoi seguire la partita tra Pisa e Atalanta, valida per la 21ª giornata di Serie A, in programma oggi, venerdì 16 gennaio 2026 alle 20:45, al Cetilar Arena. Scopri le opzioni per guardare l'incontro in streaming gratis e senza interruzioni, mantenendo un’attenzione particolare alla legalità e alla qualità della visione.

Pisa e Atalanta scendono in campo oggi, venerdì 16 gennaio 2026, alle 20:45, al Cetilar Arena, nell’anticipo che inaugura la 21ª giornata di Serie A. I toscani, ultimi in classifica e in piena corsa salvezza, cercano punti vitali davanti al proprio pubblico; la Dea, in striscia positiva, punta a proseguire la rimonta verso le zone europee. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, Sky e NOW. Pisa con le spalle al muro, Gilardino cerca risposte. Il Pisa arriva all’appuntamento in una situazione delicata di classifica. La squadra di Alberto Gilardino ha bisogno di interrompere l’emorragia di punti e ritrovare fiducia, affidandosi all’organizzazione e alla spinta dell’Arena. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

