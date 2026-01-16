Pisa-Atalanta 1-1 | Emozioni rimonta gol al debutto | Vi vogliamo così

La partita tra Pisa e Atalanta termina con un pareggio 1-1. Nonostante una buona prestazione e un gol al debutto, i toscani si devono accontentare di un punto contro una delle squadre più competitive del campionato. Un risultato che riflette gli sforzi e le difficoltà di una squadra che ha mostrato carattere e determinazione, ma ancora cerca continuità e consolidamento nel percorso stagionale.

Ancora una volta ci ritroviamo a mangiarci le mani per una partita dominata in lungo e in largo contro una delle formazioni più forti e in forma del campionato. Il Pisa ‘fa l’Atalanta' e costringe i bergamaschi a una prova prettamente difensiva e, con pieno merito, cancella lo spettro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

