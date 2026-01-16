Pio Esposito-Chivu, decisione inattesa alla Pinetina: cosa succede In casa Inter si registrano sviluppi importanti dalla Pinetina, in vista della sfida contro l’Udinese. Ecco le ultime novità sulla situazione del team e le eventuali implicazioni per la formazione e la strategia in campo.

In casa Inter arrivano novità rilevanti dalla Pinetina: ecco cosa sta accadendo in vista della gara sul campo dell’Udinese. La Serie A non si ferma mai. Domani, alle ore 15:00, l’ Inter torna in campo contro l’ Udinese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: una trasferta complicata per i nerazzurri, che nel recupero di mercoledì hanno sofferto con il Lecce, portando a casa il risultato soltanto nelle ultimissime battute. Pio Esposito (AnsaFoto) – Calciomercato.it La squadra allenata da Runjaic, invece, attraversa un discreto momento di forma con 4 punti conquistati negli ultimi 180? di gioco: prima il successo sul campo del Torino e poi il pari interno contro il Pisa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

