Pierazzi M5S | Furti nelle periferie di San Giovanni Valdarno Le zone nel mirino

Da arezzonotizie.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti episodi di furto nelle periferie di San Giovanni Valdarno, tra cui Viale Gramsci, via Firenze e via Milano, evidenziano una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle zone periferiche. L’ultimo caso riguarda un appartamento in via Firenze, il terzo nel giro di poco più di un anno. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire maggiore sicurezza ai residenti.

Pierazzi M5S: Furti nelle periferie di San Giovanni Valdarno: Viale Gramsci, via Firenze e via Milano nel mirino Ancora un furto in appartamento in via Firenze, il terzo in poco più di un anno. Una situazione che desta crescente preoccupazione tra i residenti della zona di Viale Gramsci, via. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Nuova ondata di furti in Valdarno: case nel mirino nel pomeriggio

Leggi anche: San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.