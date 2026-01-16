Pier Silvio Berlusconi furioso coinvolti gli uffici legali | La vendetta durante la settimana di Sanremo La mossa contro la Rai e c' entra Corona
Pier Silvio Berlusconi sarebbe insoddisfatto per la copertura mediatica dedicata a Fabrizio Corona durante la settimana di Sanremo, coinvolgendo gli uffici legali in eventuali azioni contro la Rai. Secondo alcune fonti, la presenza e il ruolo di Corona sarebbero stati considerati eccessivi, suscitando tensioni interne e riflessioni sulla gestione degli spazi dedicati ai personaggi pubblici nel periodo del festival.
Pier Silvio Berlusconi sarebbe - il condizionale è d'obbligo - furioso contro la Rai. Il motivo? Lo spazio, a suo dire eccessivo, concesso a Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi che fa il giro di trasmissioni, social e piattaforme raccontando la verità. La sua verità, logicamente. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi lancia la stoccata alla Rai: “Siamo davanti”. Poi l’elogio a La Ruota
Leggi anche: SAMIRA LUI A SANREMO: LA SHOWGIRL E PIER SILVIO BERLUSCONI ROMPONO IL SILENZIO
Perché Pier Silvio Berlusconi non sposerà Silvia Toffanin, i motivi svelati agli amici.
Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: amore senza fedi e senza nozze Dopo 25 anni insieme, due figli e una nuova dimora da sogno a Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha svelato agli amici più cari la sua visione sul matrimonio. L’Amministratore Delegato - facebook.com facebook
“Come il buon #vino, migliora con il tempo”: così #PierSilvioBerlusconi sul #Tg5, che compie 34 anni. Per il compleanno la similitudine con una delle #eccellenze #madeinItaly (da molti anni tra i protagonisti del tg nella storica rubrica #GustoDiVino”) x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.