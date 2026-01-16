Pier Silvio Berlusconi furioso coinvolti gli uffici legali | La vendetta durante la settimana di Sanremo La mossa contro la Rai e c' entra Corona

16 gen 2026

Pier Silvio Berlusconi sarebbe insoddisfatto per la copertura mediatica dedicata a Fabrizio Corona durante la settimana di Sanremo, coinvolgendo gli uffici legali in eventuali azioni contro la Rai. Secondo alcune fonti, la presenza e il ruolo di Corona sarebbero stati considerati eccessivi, suscitando tensioni interne e riflessioni sulla gestione degli spazi dedicati ai personaggi pubblici nel periodo del festival.

Pier Silvio Berlusconi sarebbe - il condizionale è d'obbligo - furioso contro la Rai. Il motivo? Lo spazio, a suo dire eccessivo, concesso a Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi che fa il giro di trasmissioni, social e piattaforme raccontando la verità. La sua verità, logicamente. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

