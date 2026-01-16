Pier Silvio Berlusconi fa sul serio | maxi offerta a Lucarelli

Pier Silvio Berlusconi ha presentato un’importante proposta a Lucarelli, con un ingente investimento e un progetto televisivo di rilievo. Tuttavia, alcune condizioni potrebbero mettere a rischio l’accordo, creando incertezza sulla realizzazione dell’operazione. La vicenda evidenzia l’attenzione del gruppo verso iniziative di rilievo nel panorama televisivo italiano.

Un'offerta economica altissima, un progetto televisivo ambizioso e una condizione che rischia di far saltare tutto. Il nome di Selvaggia Lucarelli torna al centro delle strategie Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi deciso più che mai a portarla dalla sua parte. Secondo le ultime indiscrezioni, rilanciate da Fanpage, l'amministratore delegato del gruppo starebbe lavorando a un vero e proprio "pacchetto Lucarelli", pensato per rilanciare il Grande Fratello Vip dopo il caos mediatico delle ultime settimane e per rafforzare l'identità editoriale di Canale 5 e Rete 4.

