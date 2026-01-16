Pier Silvio Berlusconi corteggia Selvaggia Lucarelli | l' offerta economica altissima ma c' è una condizione imprescindibile

Pier Silvio Berlusconi avrebbe avanzato un'offerta economica significativa a Selvaggia Lucarelli, con una condizione imprescindibile. La proposta si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sul futuro del Grande Fratello Vip, scaturite dal cosiddetto “Signorini-gate”. La vicenda evidenzia le tensioni e le strategie in atto nel panorama televisivo italiano, portando alla luce interessi e decisioni che potrebbero influenzare la programmazione futura.

Da quando è scoppiato il “Signorini-gate”, tra le domande sorte spontanee c'era anche quella riguardante il futuro del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5, infatti, stava chiudendo il cast per partire con la nuova edizione a marzo. Poi le rivelazioni (tutte da dimostrare) di Fabrizio Corona e il quesito ancora irrisolto: il GFVip ci sarà? E se sì, chi prenderà il posto di Signorini che ormai si è autosospeso da Mediaset? La risposta è arrivata nei giorni scorsi: con tutta probabilità tornerà Ilary Blasi, ha rivelato Fanpage. La divertente e ironica conduttrice romana, che già in passato aveva ricoperto questo ruolo, potrebbe tornare al timone del GFVip. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi ha puntato Selvaggia Lucarelli: la vuole a Mediaset, sarà conduttrice di un programma! Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi: “Grati a Tajani, ma in futuro servono facce nuove” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Occhiuto: Il congresso di Forza Italia? Non escludo di candidarmi.; “La mia scossa a Forza Italia”, Occhiuto: “il partito ha smarrito la sua carica di modernità”. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, niente nozze: “Ecco perché lui non la sposerà”, il retroscena svelato dagli amici - Secondo recenti indiscrezioni, l'ad Mediaset e la conduttrice di Verissimo non avrebbero intenzione di fare il grande passo. libero.it

Perché Pier Silvio Berlusconi non sposerà Silvia Toffanin, i motivi svelati agli amici - Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, insieme da 25 anni e con due figli, restano lontani dal matrimonio: amore solido e discreto senza bisogno di fiori d’arancio ... dilei.it

Pier Silvio Berlusconi, la rivelazione sulle mancate nozze con Silvia Toffanin: il retroscena raccontato agli amici - Pier Silvio Berlusconi non sposerà Silvia Toffanin: il retroscena svelato agli amici. msn.com

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: amore senza fedi e senza nozze Dopo 25 anni insieme, due figli e una nuova dimora da sogno a Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha svelato agli amici più cari la sua visione sul matrimonio. L’Amministratore Delegato - facebook.com facebook

“Come il buon #vino, migliora con il tempo”: così #PierSilvioBerlusconi sul #Tg5, che compie 34 anni. Per il compleanno la similitudine con una delle #eccellenze #madeinItaly (da molti anni tra i protagonisti del tg nella storica rubrica #GustoDiVino”) x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.