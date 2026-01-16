Piena solidarietà agli studenti nella drammatica situazione in Iran

Le università di Siena esprimono solidarietà agli studenti iraniani in questa difficile situazione. Il rettore Roberto Di Pietra ha sottolineato l’importanza di sostenere i colleghi e le studentesse del Iran, evidenziando l’impegno delle istituzioni accademiche nel promuovere valori di rispetto e solidarietà internazionale. Questa posizione testimonia l’attenzione delle università senesi verso le sfide che affrontano gli studenti in tutto il mondo.

Esprimono solidarietà ai colleghi e agli studenti in Iran entrambi gli atenei senesi. L’Università di Siena prende posizione ancora una volta attraverso la voce del rettore Roberto Di Pietra, che manifesta "piena solidarietà nei confronti degli studenti e delle studentesse dell’Iran. Un pensiero di particolare vicinanza va ai quasi 200 studenti e studentesse iraniani e iscritti all’Ateneo senese e a tutti coloro che operano nelle università e centri di ricerca con cui sono stati attivati accordi di collaborazione internazionale". L’Università di Siena, continua la nota, "non può restare indifferente di fronte alla drammatica situazione che si è creata in Iran e alla conseguente e violenta repressione in atto, ribadendo il proprio sostegno e impegno per la difesa dei valori di libertà e pace, pilastri fondamentali su cui poggia la ricerca scientifica, la crescita umana e la convivenza civile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

