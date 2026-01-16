Piccolo Maracanà | Mai più parcheggio ma ’teatro’ di stage

Il Piccolo Maracanà di Monte Argentario, con il suo manto in erba sintetica, rappresenta ora uno spazio dedicato a stage, tornei e camp estivi. La gestione ha eliminato il servizio di parcheggio a pagamento, puntando su attività sportive e ricreative per generare nuovi introiti. Un cambiamento che mira a valorizzare il ruolo del campo come punto di incontro e formazione, mantenendo l’importanza dello sport nel territorio.

MONTE ARGENTARIO Con il manto in erba sintetica, l' Argentario calcio non potrà più contare sugli introiti che, in precedenza, arrivavano dal parcheggio a pagamento, ma le entrate arriveranno da tornei, camp estivi e altre attività. Nonostante la terra pozzolana non fosse l'elemento ideale per giocare a calcio, infatti, in estate il Piccolo Maracanà di Porto Santo Stefano veniva utilizzato come un grande parcheggio a pagamento per la stagione turistica, con i proventi che poi andavano ad alimentare le casse per una parte del sostentamento societario. Con l'erba sintetica questo non sarà possibile, ma il direttivo dell'Argentario è già pronto per sopperire alle mancate entrate derivanti dal parcheggio con altre attività, per far vivere l'impianto per 365 giorni all'anno.

Argentario Orbetello Sabato 10 Gennaio Ore 15,30 Stadio Aldo Bussi piccolo Maracanà Porto S. Stefano #weargentario facebook

