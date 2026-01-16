Una donna ha denunciato maltrattamenti e costrizioni da parte del suo compagno, portando all’arresto del 23enne. La vittima ha raccontato le violenze subite in casa, tra cui essere picchiata e obbligata a indossare il velo. Questo episodio evidenzia ancora una volta la presenza di situazioni di sofferenza domestica, sottolineando l’importanza di denunciare e intervenire tempestivamente per proteggere le persone coinvolte.

Maltrattamenti in famiglia: ancora una vittima, ancora una richiesta di aiuto che ha permesso di porre fine a un incubo. Incubo che sarebbe durato diverso tempo finché la giovane donna non ha trovato la forza di chiedere l’intervento della polizia. Che è riuscita ad arrivare quando il presunto responsabile si trovava ancora sul posto e in evidente stato di alterazione. Ma superato il momento critico, sono state poi le parole della vittima a squarciare il silenzio che, da tempo, avrebbe coperto una serie di maltrattamenti in famiglia. Avrebbe costretto la compagna a indossare il velo e ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, il 23enne marocchino, in evidente stato di alterazione, che gli agenti della squadra volanti hanno trovato davanti alla porta di casa, dal cui indirizzo era partita la richiesta di aiuto, sorpreso a picchiare violentemente contro l’uscio nel tentativo di farsi aprire dalla compagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchiata e costretta a indossare il velo. La polizia arresta il compagno 23enne e lei racconta l’inferno vissuto in casa

Leggi anche: Costretta a fare sesso e a indossare il velo: arrestato 23enne marocchino a Perugia

Leggi anche: L'inferno di una donna: abusi e costretta a tenere il velo. Arrestato il compagno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Picchiata, costretta a indossare il velo e a fare sesso: arrestato il compagno; Picchiata e costretta a indossare il velo. La polizia arresta il compagno 23enne e lei racconta l’inferno vissuto in casa; Costretta a fare sesso e a indossare il velo: arrestato 23enne marocchino a Perugia; Costretta a fare sesso e a indossare il velo | arrestato 23enne marocchino a Perugia.

Costretta a fare sesso e a indossare il velo: arrestato 23enne marocchino a Perugia - È il dramma vissuto da una donna a Perugia a causa del suo compagno, un 23enne marocchino, ora arrestato a seguito di una segnala ... msn.com