Piazzapulita il deliro di Michele Serra | Ma perché non c' è una destra normale?
In questa puntata di Piazzapulita, Michele Serra si interroga sullo stato della destra politica, chiedendosi perché non esista più una destra considerata
"Ma perché non c'è una destra normale a questo mondo?". Ci risiamo. Su La7, questa volta a Piazzapulita, i compagni s'interrogano su dove sia finita quella destra che piace a loro. Tradotto: "dove è finita quella destra che perde?". Sì, perché gli intellettuali di sinistra hanno anche la pretesa di decidere quali battaglie debba combattere l'avversario e chi debba scendere in campo per farlo. Un'eresia, che può essere portata in televisione soltanto da Michele Serra, non novo a questo tipo di riflessioni. Il giornalista di Repubblica è stato ospite nel programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
