In questa puntata di Piazzapulita, Michele Serra si interroga sullo stato della destra politica, chiedendosi perché non esista più una destra considerata

"Ma perché non c'è una destra normale a questo mondo?". Ci risiamo. Su La7, questa volta a Piazzapulita, i compagni s'interrogano su dove sia finita quella destra che piace a loro. Tradotto: "dove è finita quella destra che perde?". Sì, perché gli intellettuali di sinistra hanno anche la pretesa di decidere quali battaglie debba combattere l'avversario e chi debba scendere in campo per farlo. Un'eresia, che può essere portata in televisione soltanto da Michele Serra, non novo a questo tipo di riflessioni. Il giornalista di Repubblica è stato ospite nel programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Piazzapulita, il deliro di Michele Serra: "Ma perché non c'è una destra normale?"

