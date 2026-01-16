Piazza Michelangelo Quasi trecentomila euro per la ristrutturazione

È stato avviato il cantiere per la ristrutturazione di Piazza Michelangelo, un intervento da circa 290.000 euro. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è valorizzare uno degli spazi più significativi della città, migliorandone funzionalità e aspetto. La ristrutturazione mira a creare un ambiente più moderno e accessibile, favorendo la socialità e il senso di comunità nell’area.

Una piazza da 290mila euro. È partito ufficialmente il cantiere per la ristrutturazione di Piazza Michelangelo, che l'amministrazione comunale considera "uno degli spazi più importanti della città, destinato a trasformarsi in un luogo ancora più moderno e all'avanguardia, capace di favorire la socialità e di restituire nuova bellezza e funzionalità all'intera area". L'intervento si inserisce all'interno di una programmazione più ampia messa in campo dal Comune e finalizzata al miglioramento della qualità degli spazi pubblici. Nel dettaglio i lavori prevedono interventi mirati sulla pavimentazione che restituiranno decoro all'intera area.

Piazza Michelangelo rinasce. Pronti quasi 300mila euro per renderla più vivibile - L'area sarà ripavimentata, sarà installata nuova illuminazione e rinnovata la fontana.

