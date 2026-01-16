Piazza Manin il Tar accoglie l' istanza del Comune | Cantiere avanti senza interruzioni

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha accolto l’istanza del Comune di Pisa, autorizzando la prosecuzione dei lavori di riqualificazione di piazza Manin. Con questa decisione, è stato revocato il precedente decreto presidenziale del 15 gennaio, consentendo così di proseguire senza interruzioni le operazioni di riqualificazione. La decisione mira a garantire il completamento dei lavori nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze della città.

Piazza Manin, bancarellai si rivolgono al Tar: rischio ritardi alla riqualificazione dell'area - Alcuni esercenti della piazza si sono opposti all'ordinanza comunale di sgombero temporaneo per i lavori appena avviati, finanziati dal PNRR. pisatoday.it

Il "caso" piazza Manin: "Occasione storica. Non possiamo perderla" - Pisa al centro e Lega sul braccio di ferro fra ambulanti e Comune "Sempre stato dialogo con gli operatori. msn.com

Bancarelle piazza Manin, la replica degli esercenti e la situazione nell'area (VIDEO) - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.