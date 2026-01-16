Piazza Manin il Tar accoglie l' istanza del Comune | Cantiere avanti senza interruzioni

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha accolto l’istanza del Comune di Pisa, autorizzando la prosecuzione dei lavori di riqualificazione di piazza Manin. Con questa decisione, è stato revocato il precedente decreto presidenziale del 15 gennaio, consentendo così di proseguire senza interruzioni le operazioni di riqualificazione. La decisione mira a garantire il completamento dei lavori nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze della città.

Il presidente del Tar della Toscana, questa mattina, ha accolto l’istanza del Comune di Pisa in merito alla necessità di completare i lavori di riqualificazione di piazza Manin e, pertanto, ha revocato il precedente decreto presidenziale del 15 gennaio scorso (n. 15) che concedeva la sospensiva. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

