Piazza Manin il Tar accoglie l' istanza del Comune | Cantiere avanti senza interruzioni
Il Tribunale amministrativo della Toscana ha accolto l’istanza del Comune di Pisa, autorizzando la prosecuzione dei lavori di riqualificazione di piazza Manin. Con questa decisione, è stato revocato il precedente decreto presidenziale del 15 gennaio, consentendo così di proseguire senza interruzioni le operazioni di riqualificazione. La decisione mira a garantire il completamento dei lavori nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze della città.
