Piante in classe per respirare meglio | il progetto in tre scuole genovesi

In tre scuole di Genova, il progetto prevede l’introduzione di circa 120 piante nelle aule del Gobetti, Bergese e Deledda. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria indoor e creare ambienti più salutari per studenti e docenti. Questa iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sull’importanza delle piante per il benessere e la salute all’interno delle scuole.

Piccoli polmoni verdi in classe per migliorare la qualità dell'aria: succede in tre licei genovesi - il Gobetti, il Bergese e il Deledda - dove verranno introdotte circa 120 piante nelle aule coinvolte. È la filosofia del progetto “Natura in aula”, promosso da Coldiretti, per migliorare sia il benessere psicologico sia l'aria. L'iniziativa si svilupperà da gennaio a giugno con un percorso che unisce monitoraggio scientifico, educazione ambientale e partecipazione attiva degli studenti. In queste settimane sono già in corso le installazioni delle centraline di monitoraggio dell'aria, che consentiranno di rilevare i livelli di CO2 e valutare l'impatto concreto dell'introduzione delle piante negli ambienti scolastici. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

