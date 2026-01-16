piano usa per gaza nasce il consiglio per la pace guidato da trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la creazione di un

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la formazione di un "Consiglio per la pace" per Gaza, un elemento chiave della seconda fase del piano sostenuto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nei territori palestinesi. "È per me un grande onore annunciare che il CONSIGLIO PER LA PACE è stato formato", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social, aggiungendo che i membri dell'organismo saranno annunciati "a breve". "Posso dire con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo", ha dichiarato Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

