Peso forma e superficie | avete mai pensato a come vi sta il telefono in mano?

Il design della Reno15 Series di OPPO si concentra su proporzioni confortevoli e funzionali, pensate per un uso quotidiano. Un telefono che si adatta alle mani, offrendo una superficie equilibrata e una forma studiata per facilitare i gesti di ogni giorno. Un dispositivo che unisce estetica e praticità, ideato per chi desidera uno smartphone più personale, versatile e adatto a chi viaggia e crea con semplicità.
Prima ancora di accendersi, uno smartphone si giudica così: da come sta in mano. Dal peso, dalle superfici, dal modo in cui la luce scorre sul retro quando lo si gira distrattamente tra le dita. È esattamente da qui che parte la nuova OPPO Reno15 Series, una linea - composta da Reno15 Pro 5G, Reno15 5G e Reno15 F e FS 5G - che mette il design al centro non come esercizio estetico ma come esperienza quotidiana e d'uso. OPPO parla di ispirazione dall’aurora ma più che un’immagine è una sensazione. Il vetro scolpito monoblocco restituisce riflessi morbidi, mai aggressivi, che cambiano con l’inclinazione della mano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
