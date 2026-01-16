Pescate piange Graziella Noto aveva 61 anni | con il marito Rino custodiva la storica trattoria Belom

Pescate piange Graziella Noto, 61 anni, che insieme al marito Rino gestiva la storica trattoria Belom. La comunità di Pescate e Valmadrera si unisce nel cordoglio per la perdita di una figura stimata e ammirata, ricordando il suo ruolo di riferimento nel territorio. La famiglia Nasatti si stringe in questo momento di dolore, condividendo il ricordo di una persona che ha lasciato un segno nel cuore di molti.

La comunità di Pescate e Valmadrera si stringe attorno alla famiglia Nasatti per la scomparsa di Graziella Noto, venuta a mancare all'età di 61 anni. La donna era conosciuta e apprezzata nel territorio per aver gestito insieme al marito Rino la trattoria Belom, storico locale di via Roma diventato nel tempo un punto di riferimento per la cucina tradizionale lecchese. La trattoria Belom, situata in via Roma 113 lungo la provinciale 72, rappresenta una pagina importante della storia gastronomica del territorio. Le origini ufficiali del locale risalgono al 1951, quando Rodolfo e Rina Spreafico acquistano lo stabile nella contrada Bellingarda di Pescate, dando vita a un'attività che sarebbe diventata un simbolo della tradizione culinaria locale.

