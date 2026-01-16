Pescara si prepara al Carnevale 2026 e il Comune lavora per il calendario eventi | presto il bando

Da ilpescara.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescara si avvicina al Carnevale 2026 e il Comune sta definendo il calendario degli eventi. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando destinato a raccogliere le proposte di associazioni e organizzatori interessati a partecipare. Questa iniziativa mira a organizzare un programma vario e partecipato, contribuendo a valorizzare le tradizioni e la cultura locale durante le festività carnevalesche.

Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando del Comune per recepire le proposte degli eventi che animeranno il Carnevale 2026 a Pescara. L'obiettivo è quello di creare attrattiva sia per i cittadini, sia per chi deciderà di trascorrere nel capoluogo adriatico le giornate dal 15 al 17 febbraio. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Idee per ’Sarzana Commercial’. Si lavora al calendario di eventi. Previste cinque notti bianche

Leggi anche: Maccarese si prepara al Carnevale 2026: la sfilata dei carri allegorici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Carnevale 2026, sfilata dei carri e non solo: Latina si prepara a quattro giorni di festa; Cellole si prepara al Carnevale 2026: aperte le iscrizioni per carri e maschere; Carnevale, Bressa: «Sarà l'8 febbraio la sfilata dei carri in Prato della Valle»; Sennori scalda i motori per il Carnevale: iscrizioni aperte fino al 17 gennaio.

pescara prepara carnevale 2026Pescara si prepara al Carnevale 2026 e il Comune lavora per il calendario eventi: presto il bando - Sarà pubblicato a breve l'avviso per la raccolta delle proposte di persone, enti e associazioni che vogliono realizzare le loro idee in occasione dei giorni di festa (15- ilpescara.it

Carnevali famosi in Europa e nel mondo 2026: i 30 eventi più belli e famosi del globo - Il Carnevale è una delle celebrazioni più spettacolari e vivaci al mondo, un momento in cui tradizioni secolari, costumi sgargianti, musiche coinvolgenti e un senso di comunità si intrecciano per ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.