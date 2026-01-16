Pescara si prepara al Carnevale 2026 e il Comune lavora per il calendario eventi | presto il bando

Pescara si avvicina al Carnevale 2026 e il Comune sta definendo il calendario degli eventi. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando destinato a raccogliere le proposte di associazioni e organizzatori interessati a partecipare. Questa iniziativa mira a organizzare un programma vario e partecipato, contribuendo a valorizzare le tradizioni e la cultura locale durante le festività carnevalesche.

Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando del Comune per recepire le proposte degli eventi che animeranno il Carnevale 2026 a Pescara. L'obiettivo è quello di creare attrattiva sia per i cittadini, sia per chi deciderà di trascorrere nel capoluogo adriatico le giornate dal 15 al 17 febbraio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Idee per ’Sarzana Commercial’. Si lavora al calendario di eventi. Previste cinque notti bianche Leggi anche: Maccarese si prepara al Carnevale 2026: la sfilata dei carri allegorici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Carnevale 2026, sfilata dei carri e non solo: Latina si prepara a quattro giorni di festa; Cellole si prepara al Carnevale 2026: aperte le iscrizioni per carri e maschere; Carnevale, Bressa: «Sarà l'8 febbraio la sfilata dei carri in Prato della Valle»; Sennori scalda i motori per il Carnevale: iscrizioni aperte fino al 17 gennaio. Pescara si prepara al Carnevale 2026 e il Comune lavora per il calendario eventi: presto il bando - Sarà pubblicato a breve l'avviso per la raccolta delle proposte di persone, enti e associazioni che vogliono realizzare le loro idee in occasione dei giorni di festa (15- ilpescara.it

Carnevali famosi in Europa e nel mondo 2026: i 30 eventi più belli e famosi del globo - Il Carnevale è una delle celebrazioni più spettacolari e vivaci al mondo, un momento in cui tradizioni secolari, costumi sgargianti, musiche coinvolgenti e un senso di comunità si intrecciano per ... msn.com

TvSei. . Pescara, mercato al palo. Brilla la stellina dell’ex Arena A metà mese di gennaio il mercato del Pescara è ancora fermo e mentre la squadra prepara la sfida al Modena, ieri ha lasciato tutti a bocca aperta l’ex biancazzurro Antonio Arena che ha avuto u - facebook.com facebook

Pescara di nuovo alle urne. Possibile ballottaggio per tutta la città Pescara si prepara a tornare al voto in 23 sezioni elettorali, compresa una ospedaliera, per un totale di circa 14mila aventi diritto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la necessità di x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.