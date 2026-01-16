Pesca assegnati otto milioni per dieci interventi su filiera e sicurezza

La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico dedicato al settore della pesca e dell’acquacoltura. Sono stati assegnati otto milioni di euro per dieci interventi mirati a migliorare la filiera e la sicurezza, con l’obiettivo di sostenere le attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici. Questa iniziativa mira a rafforzare il settore attraverso interventi mirati e condivisi, promuovendo uno sviluppo sostenibile e sicuro.

È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell'avviso pubblico dedicato al settore della pesca e dell'acquacoltura, finalizzato a rafforzare le attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti. I progetti ammessi a finanziamento sono.

