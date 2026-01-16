Persone scomparse | l’ARPPS entra ufficialmente nella Consulta Nazionale presso il Ministero dell’Interno

L’A.R.P.P.S. (Associazione Ricerca Permanente Persone Scomparse) ha ottenuto ufficialmente l’accreditamento presso la Consulta Nazionale del Ministero dell’Interno. Questa adesione rappresenta un passo importante nella collaborazione tra enti pubblici e associazioni dedicate alla ricerca e al supporto delle persone scomparse in Italia. L’obiettivo è rafforzare le attività di prevenzione, intervento e sensibilizzazione, contribuendo a un approccio più coordinato e efficace nel settore.

Roma, 16 gennaio 2026 – L'A.R.P.P.S. (Associazione Ricerca Permanente Persone Scomparse) annuncia il proprio accreditamento ufficiale presso la Consulta Nazionale per le persone scomparse. Il provvedimento, disposto dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, rappresenta un valore aggiunto di grande spessore per l'Associazione, che siederà ora al tavolo istituzionale insieme alle principali realtà del settore. Con l'ingresso nella Consulta, A.R.P.P.S. sarà chiamata a condividere – unitamente alle altre associazioni che già ne fanno parte – idee, analisi e proposte operative tese a migliorare il sistema di prevenzione e intervento, portando il proprio contributo specifico nel comune impegno del contrasto al fenomeno delle sparizioni.

