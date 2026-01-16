Pericolo crolli al complesso Fontana Blu Comune dispone messa in sicurezza Chiuso anche il bar

16 gen 2026

Il Comune di Castel Volturno ha disposto interventi di messa in sicurezza del complesso Fontana Blu a Pinetamare, a causa delle condizioni di degrado e dei rischi di crollo. La struttura è stata temporaneamente chiusa, inclusi il bar e le altre aree aperte al pubblico, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali incidenti.

Il Comune di Castel Volturno interviene sul degrado in cui versa il complesso Fontana Blu a Pinetamare. Il sindaco Pasquale Marrandino, con una propria ordinanza, ha disposto una serie di misure immediate per la messa in sicurezza dei fabbricati 8 e 9. Il provvedimento si è reso necessario

