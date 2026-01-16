Pericolo crolli al complesso Fontana Blu Comune dispone messa in sicurezza Chiuso anche il bar
Il Comune di Castel Volturno ha disposto interventi di messa in sicurezza del complesso Fontana Blu a Pinetamare, a causa delle condizioni di degrado e dei rischi di crollo. La struttura è stata temporaneamente chiusa, inclusi il bar e le altre aree aperte al pubblico, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali incidenti.
Il Comune di Castel Volturno interviene sul degrado in cui versa il complesso Fontana Blu a Pinetamare. Il sindaco Pasquale Marrandino, con una propria ordinanza, ha disposto una serie di misure immediate per la messa in sicurezza dei fabbricati 8 e 9. Il provvedimento si è reso necessario a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Il rudere del mercato mai aperto a Palese: il Comune dispone messa in sicurezza dell'area
Leggi anche: Messa in sicurezza istituti scolastici, 400mila euro al Comune grazie al Pnrr
“ENTRO 10 GIORNI METTERE IN SICUREZZA LO STABILE” il sindaco di Loiano Serafini Roberto ha emesso un’ordinanza verso i proprietari del fabbricato di via della Guarda, dopo il pericolo di crolli rilevato nei giorni scorsi. L’Atto prevede: - la messa in sicu - facebook.com facebook
Voce della Politica - 9/01/2026 - Pericolo crolli dal viadotto, chiuso d'urgenza ponte a Potenza x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.