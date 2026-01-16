Pericolo crolli al complesso Fontana Blu Comune dispone messa in sicurezza Chiuso anche il bar

Il Comune di Castel Volturno ha disposto interventi di messa in sicurezza del complesso Fontana Blu a Pinetamare, a causa delle condizioni di degrado e dei rischi di crollo. La struttura è stata temporaneamente chiusa, inclusi il bar e le altre aree aperte al pubblico, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali incidenti.

