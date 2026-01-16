Perché Valeria Marini ha denunciato Antonella Elia

Durante un’intervista con Pierluigi Diaco, Antonella Elia ha rivolto critiche ritenute offensive a Valeria Marini, portando a una risposta ufficiale e alla diffusione di reazioni sui social. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica, evidenziando le tensioni tra le due figure del mondo dello spettacolo. La denuncia di Valeria Marini si inserisce in questo contesto, segnando un momento di confronto tra le parti coinvolte.

Nel corso dell'intervista condotta da Pierluigi Diaco, Antonella Elia aveva attaccato duramente Valeria Marini, usando espressioni giudicate offensive e scatenando un'ondata di reazioni sui social. Frasi che, a distanza di alcuni giorni, hanno portato la Marini a prendere una decisione netta: presentare querela per diffamazione. Tutto è iniziato quando Antonella Elia, invitata a fare una chiacchierata con Pierluigi Daco, nella trasmissione di Rai 2 Bella Mà, ha parlato della collega in toni tutt'altro che lusinghieri. Nell'episodio andato in onda lo scorso 6 gennaio, infatti, la Elia – dopo essere stata involontariamente paragonata a Valeria Marini dal presentatore, mentre si parlava dei progetti futuri della showgirl – ha detto a Diaco: "O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe".

