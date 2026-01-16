Perché l'Italia non manderà soldati in Groenlandia e cosa prevede la strategia di Meloni sull'Artico
In questo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, analizziamo le ragioni per cui l’Italia non invierà truppe in Groenlandia e approfondiamo la strategia di Meloni sull’Artico. Un’analisi chiara e dettagliata delle decisioni politiche e delle sfide geopolitiche legate a questa regione, per comprendere meglio il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Il podcast di Fanpage.it ti offre ogni giorno un aggiornamento preciso sulle notizie più rilevanti.
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del nuovo piano del governo Meloni per la strategia italiana sull'Artico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Groenlandia, Meloni: “Tajani presenterà una strategia sull’Artico”
Leggi anche: Groenlandia, cosa si è deciso al vertice: Trump minaccia, i Paesi europei inviano soldati sull’isola
Perché gli USA di Trump vogliono la Groenlandia? Come possono ottenerla e cosa succederà a NATO e UE
