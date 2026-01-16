Perché l'Italia non manderà soldati in Groenlandia e cosa prevede la strategia di Meloni sull'Artico

In questo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, analizziamo le ragioni per cui l’Italia non invierà truppe in Groenlandia e approfondiamo la strategia di Meloni sull’Artico. Un’analisi chiara e dettagliata delle decisioni politiche e delle sfide geopolitiche legate a questa regione, per comprendere meglio il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Il podcast di Fanpage.it ti offre ogni giorno un aggiornamento preciso sulle notizie più rilevanti.

