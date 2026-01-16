Perché i negozi di Napolitano Store sono ancora aperti nonostante il sequestro dell'azienda

Nonostante il sequestro del compendio aziendale, i negozi Napolitano Store continuano ad operare. L'imprenditore Angelo Napolitano ha avviato nuove sedi gestite da società differenti, consentendo alla rete di mantenere l’attività commerciale. Questa situazione evidenzia come, in alcuni casi, le aziende possano portare avanti le proprie attività attraverso strutture separate, rispettando le normative vigenti.

Angelo Napolitano Store ha chiuso: la Finanza sequestra tutta l'azienda del tiktoker degli elettrodomestici

Sequestro Napolitano Store: "Restiamo chiusi 15 giorni". Ma la Finanza dice tutt'altro

