Marco Tardelli analizza il comportamento di Antonio Conte, che spesso richiede dieci minuti di isolamento prima di entrare in campo. Questa abitudine, sebbene possa sembrare una routine personale, solleva domande sul rispetto verso lo sport e i giovani calciatori. Tardelli invita a riflettere su questa pratica, considerandola potenzialmente poco appropriata per un allenatore della sua esperienza e stature.

Marco Tardelli si occupa di Antonio Conte nella sua rubrica sul quotidiano La Stampa. L’ex campione del mondo e centrocampista della Juventus e della Nazionale scrive così: Perché Antonio Conte ha bisogno, dovunque vada a lavorare, di dieci minuti di pazzia? Cerchiamo di capire questo tipo di comportamento che non dovrebbe appartenere ad un coach della sua levatura che allena ed ha allenato le più grandi squadre del calcio italiano, che ha vinto campionati in Italia e all’estero e soprattutto che ha allenato la nostra Nazionale. Una grande responsabilità che richiede comportamenti esemplari e sobrietà nello stile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Perché Conte ha sempre bisogno di dieci minuti di piazza? È irrispettoso per lo sport in generale e verso i giovani (Tardelli)

