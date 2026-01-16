Per una Persia libera democratica e amica di Israele Parla Michel Onfray

Michel Onfray affronta il tema della Persia, sottolineando l'importanza di una sua evoluzione verso libertà, democrazia e rapporti amichevoli con Israele. La riflessione si inserisce in un contesto storico e culturale complesso, in cui figure come Sartre e Foucault hanno spesso espresso opinioni sulla rivoluzione islamica di Khomeini. Un'analisi che invita a considerare le sfide e le prospettive future della regione.

Da Sartre a Rima Hassan, passando per Badiou, per il filosofo francese lo slogan è sempre lo stesso: "Una dittatura antioccidentale è sempre democratica, mentre una democrazia occidentale è sempre una dittatura contro cui bisogna lottare con il pretesto dell'antifascismo" Da Jean-Paul Sartre a Michel Foucault, la sinistra intellettuale francese ha sostenuto la rivoluzione islamica di Khomeini. Oggi i loro emuli, molto più scialbi, sono in imbarazzo per le rivolte popolari contro il regime a Teheran. "Non c'è alcun paradosso, una volta compreso che l'odio verso l'occidente in generale e verso la civiltà giudaico-cristiana in particolare anima la sinistra culturale" dice al Foglio il filosofo francese Michel Onfray.

