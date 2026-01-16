Per Spalletti è una batosta per Marotta no | bianconeri asfaltati

Le ultime notizie di mercato indicano come la Juventus sia determinata a rinforzare la rosa con investimenti mirati, puntando a soddisfare le richieste di Luciano Spalletti. La società bianconera mira a rafforzare la squadra con acquisti di qualità, in vista della prossima stagione. Mentre per alcuni rappresenta una batosta, per altri è un’opportunità di crescita e miglioramento. Intanto, le trattative continuano con attenzione e strategia.

La Juventus, negli ultimi mesi, ha deciso di ingaggiare Luciano Spalletti per risollevare le sorti di un club dalla storia straordinaria ma che dopo lo scudetto del 2020 non è più riuscito a lottare per le posizioni che contano in Serie A. Neanche il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino è riuscito a cambiare le carte in tavola sotto questo punto di vista. Difficile dire cosa potrà fare Spalletti, anche se il lavoro ottenuto sul quadrato di gioco dal suo arrivo a Torino è sicuramente di rilevanza assoluta. Oltre a essere tornata a lottare per le posizioni che conta, la Juventus sembra avere assolutamente la facoltà di insidiare il Milan secondo e il Napoli terzo in questo momento.

