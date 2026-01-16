Per raggirare gli anziani si inseriscono nella linea del fisso | a Fino Mornasco il nuovo trucco dei finti carabinieri

A Fino Mornasco, alcuni truffatori utilizzano il metodo dei finti carabinieri per ingannare gli anziani. Con telefonate al telefono fisso, una voce maschile convincente e storie create per suscitare urgenza, cercano di ottenere informazioni o denaro. È importante essere cauti, riconoscere i segnali di truffa e non condividere mai dati personali o finanziari al telefono.

Una telefonata al fisso, una voce maschile sicura di sé e una storia costruita per mettere fretta e paura. È così che, negli scorsi giorni una coppia di anziani di Fino Mornasco si è ritrovata nel mirino di un tentativo di truffa e furto tanto insolito quanto studiato nei dettagli.Come agganciano. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

