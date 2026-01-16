Per la prima volta nella storia Striscia La Notizia avrà sei veline ecco chi sono

Per la prima volta nella storia di Striscia La Notizia, saranno sei le veline che affiancheranno i conduttori. Questa novità segna un cambiamento significativo nel format dello storico programma televisivo. Di seguito, scoprirai le identità delle sei giovani selezionate, che porteranno nuova energia e dinamismo alla trasmissione. Un’occasione per conoscere da vicino le figure che rappresentano questa importante evoluzione del talk show.

Finalmente dopo tanta attesa abbiamo una data: il 22 gennaio torna Striscia La Notizia con tante novità. Una su tutte la presenza di ben sei veline. È la prima volta nella storia del programma (che festeggia ben 38 anni) che vedremo un corpo di ballo così corposo all'interno della trasmissione, condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nelle precedenti edizioni, infatti, Striscia La Notizia vantava solo la presenza di due veline o al massimo ci si alternava con i velini uomini. Ma questa è davvero una novità assoluta per la trasmissione.

