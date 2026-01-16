Per il welfare in Calabria è tempo di scelte coraggiose | Straface convoca tutti i Comuni d’ambito

Per il welfare in Calabria, è importante adottare strategie efficaci e condivise. Straface ha convocato tutti i Comuni d’ambito con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone. L’iniziativa mira a migliorare l’efficacia dei servizi sociali e a rendere più consapevole e orientata ai risultati la programmazione sociale, favorendo un sistema più equo e sostenibile.

È da questa necessità, concreta e non più rinviabile, che prende forma il ciclo di incontri operativi avviato dalla Regione Calabria con tutti i comuni afferenti agli Ambiti territoriali sociali (Ats). “Abbiamo il dovere di fermarci, analizzare e scegliere – afferma l’assessore regionale alle Politiche sociali e Welfare Pasqualina Straface – con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone. Questo – aggiunge – significa rendere più efficaci i servizi, valorizzare le risorse disponibili e costruire una programmazione più integrata, consapevole e orientata ai risultati”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

